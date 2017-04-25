Денис Глушаков сможет сыграть в матче с ЦСКА

КДК РФС объявил решение по дисквалификации полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова. Ранее капитана «красно-белых» отстранили на два матча за красную карточку в игре с «Ростовом».

КДК сократила срок наказания Глушакова. Капитан московского клуба пропустит лишь один матч после удаления во встрече с «Ростовом». Глушаков не примет участия в сегодняшней встрече с «Уралом», но сможет сыграть с ЦСКА.

«Сам игрок присутствовал на заседании и сказал, что в его действиях не было умышленной агрессии. После эпизода он извинился на поле и после матча перед Нобоа. Мы приняли решение не дисквалифицировать его дополнительно. Он пропустит только матч с «Уралом», – сказал глава КДК Артур Григорьянц.

В нынешнем сезоне Денис Глушаков принял участие в 20 матчах РФПЛ, забил пять мячей и отдал три голевые передачи. Московский «Спартак» за шесть туров до конца идет на первом месте в таблице, опережая армейцев на семь очков.

Фото: Global Look Press

Источник: Чемпионат

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»