Денис Глушаков сможет сыграть в матче с ЦСКА, «Зенит» пригласит главного тренера «Фиорентины», «Интер» предложил контракт Диего Симеоне. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости и тексты за 25 апреля.

1. Денис Глушаков сможет сыграть в матче с ЦСКА

2. Миланский «Интер» предложил контракт Диего Симеоне

3. С «Рубина» снят запрет на регистрацию новых футболистов

4. Златан Ибрагимович сообщил своему окружению о желании покинуть «Манчестер Юнайтед»

5. «Зенит» пригласит главного тренера «Фиорентины» на место Мирчи Луческу

6. Джефтон: «Яковенко всегда давал много таблеток. Когда он не видел, мы их выкидывали в унитаз»

Фото: Global Look Press

Антон Муша Choose Your Destiny. Choose Life. Choose Football