Денис Глушаков сможет сыграть в матче с ЦСКА, «Зенит» пригласит главного тренера «Фиорентины», «Интер» предложил контракт Диего Симеоне. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости и тексты за 25 апреля.
1. Денис Глушаков сможет сыграть в матче с ЦСКА
2. Миланский «Интер» предложил контракт Диего Симеоне
3. С «Рубина» снят запрет на регистрацию новых футболистов
4. Златан Ибрагимович сообщил своему окружению о желании покинуть «Манчестер Юнайтед»
5. «Зенит» пригласит главного тренера «Фиорентины» на место Мирчи Луческу
6. Джефтон: «Яковенко всегда давал много таблеток. Когда он не видел, мы их выкидывали в унитаз»
Фото: Global Look Press