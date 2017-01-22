Денис Глушаков: «Смеюсь, когда читаю, что «Спартаку» помогают судьи»

«Спартак» находится на первом зимнем сборе. Капитан команды Денис Глушаков рассказал о переходе Александра Самедова, о кандидатах на чемпионство, о тренировочном процессе и судействе.

«Повлиял ли я как-то на решение Самедова перейти в «Спартак»? Нет, никаких разговоров вообще не было, мы не общались по этому поводу. Думаю, он все решил сам. Меня спрашивали про него как про игрока, какие впечатления по сборной. Я сказал как есть. И все.

Все называют кандидатами в чемпионы «Спартак» и «Зенит». Но еще может вмешаться ЦСКА. Думаю, и «Краснодар». А может, и «Рубин» не в следующем, а уже в этом сезоне включится. Нельзя расслабляться. Опасаться надо всех, а главное самим – работать, работать и работать! А ЦСКА уже доказывал, что весной может догнать кого угодно с каким угодно отрывом. Выигрывал весь второй круг и брал золото.

Мы поздно вышли из отпуска. Многие не знают, что мы делали очень серьезную беговую программу в отпусках. Вот там были нагрузки даже потяжелее, чем сейчас на тренировках! Да, вышли мы позже всех, но я с 1 января начал тренироваться. Провел все 15 тренировок, которые были запланированы. Тяжелее сейчас новеньким ребятам, у которых не было этой программы. Но и они пришли в хорошей форме, без лишнего веса. И жировая масса у всех хорошая. Это большой плюс.

Почему Квинси резко перестал забивать осенью? С каждым бывает, ничего страшного. Есть вторая часть чемпионата. Пусть он теперь забивает! Правда, с «Краснодаром» матч из-за дисквалификации пропускает. Тяжеловато без него будет.

Может, вообще в два центрфорварда с приходом Луиза Адриану сыграем. Не знаем, какая тактика теперь будет. Будем работать на сборах. Дальше все узнаете. Пока мы только набираем физическую форму, думаем о кондициях, закладываем фундамент. Тактикой займемся позже.

Так сложились обстоятельства, что забиваем только с игры и не пробили ни одного пенальти. Мне иногда интересно читать, что «Спартаку» помогают судьи. Вспоминая про ноль пенальти, смеюсь по этому поводу. Но много рассуждать о судействе не хочу», — рассказал Денис Глушаков

«Спартак» занимает первую строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 40 очков после 17 матчей.

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт-Экспресс