Денис Глушаков: «Сегодня в России нет топ-футболистов»

Капитан «Спартака» Денис Глушаков поделился мнением об отсутствии в России топ-футболистов. А также порассуждал о том, где бы он хотел закончить футбольную карьеру.

– «Объективно Глушаков даже близко не топ-футболист и никогда им не станет» – ваши слова. Это вы по каким меркам так критически себя оцениваете?

– Я считаю, что топ-футболист – тот, кто выигрывает какие-то международные трофеи: становится чемпионом мира, Европы, Лиги чемпионов. То же касается и топ-тренеров.

Ну, объективно – мне 31 год, и куда-то соваться в Европу уже смысла нет. Конечно, если пригласят в топовую команду – это другой вопрос. А так…

Я хочу спокойно доиграть в России. Раньше наш футболист на закате карьеры мог поехать куда-нибудь в Катар, в Арабские Эмираты, ну, просто заработать денег и поиграть в тепле. Но я думаю, и это скоро закончится, потому что в Катаре уже свои школы и свои футболисты выросли. А так, да, я просто добротный, хороший футболист. Но не топ.

– То есть если лучший игрок года в России не топ, значит, в стране вообще нет ни одного такого?

– Ну, есть у нас футболисты, которые ежегодно попадают в топ-33 по версии РФС. Но для мирового уровня этого недостаточно. Да, я считаю, что нет сегодня такого игрока.

Таким был Аршавин. Хоть его и критиковали, но если объективно рассуждать: человек играл в «Арсенале» и забивал. В какой-то период своей карьеры он был топ-футболистом. Или Роман Павлюченко, который поработал в Англии, в хорошей команде, тоже забивал и был на хорошем счету – сказал Глушаков.

Источник: «Нация»

Фото: Global Look Press