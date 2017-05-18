Денис Глушаков: «С чемпионством поздравили Шишкин и Газинский, Дзюба — нет»

Капитан московского «Спартака» Денис Глушаков поговорил об игроках других команд. Полузащитник отметил, кто из футболистов поздравил его с чемпионством в РФПЛ.

«Дзюба, конечно, не поздравил с чемпионством. Из других команд поздравили Шишкин и Газинский. Много было поздравлений в тот день, уже не смогу вспомнить всех. С Шишкиным мы вообще кумовья, родные души. А из бывшего клуба («Локомотив») переписываюсь только с Игнатьевым», — заявил Денис.

Напомним, накануне полузащитник забил два из трех безответных мячей в ворота «Терека». По завершению встречи команде Массимо Карреры был вручен кубок чемпионов России.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: ОК на связи!