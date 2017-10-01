Денис Глушаков: «Радуюсь за город и за Ростовскую область»

Автор: Дмитрий Темников 0

Денис Глушаков

Капитан московского «Спартака» Денис Глушаков поделился впечатлениями от «Ростов Арены», на которой пройдут встречи чемпионата мира-2018. Также полузащитник рассказал о своем восстановлении от травмы.

«Давно ждал этого момента, и вот он настал! Удалось выкроить немного времени и побывать на новом строящемся стадионе в Ростове. Что могу сказать… Арена прекрасна уже сейчас, особенно газон. А когда строительство завершится — будет просто праздник. Радуюсь за город и за Ростовскую область — нас ждет прекрасное время и отличный футбол на ЧМ-2018!

Как видите, уже работаю с мячом — восстановление идет по плану, а во время таких приятных поездок оно происходит еще быстрее!» — написал Глушаков на своей странице в Instagram.

Давно ждал этого момента, и вот он настал! Удалось выкроить немного времени и побывать на новом строящемся стадионе в Ростове ⚽ что могу сказать… арена прекрасна уже сейчас, особенно газон. А когда строительство завершится — будет просто праздник 💪🏻☺ радуюсь за город и за Ростовскую область — нас ждет прекрасное время и отличный футбол на #ЧМ2018! Как видите, уже работаю с мячом — восстановление идет по плану, а во время таких приятных поездок оно происходит еще быстрее! #россия 🇷🇺! #ЧМ2018 #worldcup#ростовнадону #ростов #арена #ростовскаяобласть #61 #глушаков #миллерово #стадион #russia

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Напомним, на стадионе в Ростове-на-Дону состоится 5 матчей ЧМ. Первенство мира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный Instagram Дениса Глушакова

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