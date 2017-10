Денис Глушаков: «Радуюсь за город и за Ростовскую область»

Давно ждал этого момента, и вот он настал! Удалось выкроить немного времени и побывать на новом строящемся стадионе в Ростове ⚽ что могу сказать… арена прекрасна уже сейчас, особенно газон. А когда строительство завершится — будет просто праздник 💪🏻☺ радуюсь за город и за Ростовскую область — нас ждет прекрасное время и отличный футбол на #ЧМ2018! Как видите, уже работаю с мячом — восстановление идет по плану, а во время таких приятных поездок оно происходит еще быстрее! #россия 🇷🇺! #ЧМ2018 #worldcup#ростовнадону #ростов #арена #ростовскаяобласть #61 #глушаков #миллерово #стадион #russia

