Денис Глушаков о VAR: «С введением повторов умирает вся интрига. Все как-то не так»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков поделился мнением о системе видеопомощи арбитрам (VAR). Данное изобретение используется на чемпионате мира впервые.

– Система видеопомощи арбитрам (VAR) используется на чемпионате мира впервые. Поддерживаете внедрение этой технологии? Интереснее стало смотреть футбол или повторы наоборот тормозят действие?

– С одной стороны, сейчас будет меньше скандалов и конфликтов. Но с введением повторов умирает вся интрига. Все как-то не так.

Вроде сначала забьют гол, а потом его отменят. То же самое с пенальти. Возможно, просто это пока выглядит немного непривычно. Но очевидно, что теперь в футболе будет меньше всякой грязи, которая портит игру.

– Хотите распространения VAR на РФПЛ?

– Если честно, не знаю. Сложно сказать, – сказал Глушаков.

Фото: Global Look Press

Источник: «Газета.Ru»