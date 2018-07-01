Денис Глушаков о VAR: «С введением повторов умирает вся интрига. Все как-то не так»

Автор: Михаил Серебряков 0

 

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Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков поделился мнением о системе видеопомощи арбитрам (VAR). Данное изобретение используется на чемпионате мира впервые.

– Система видеопомощи арбитрам (VAR) используется на чемпионате мира впервые. Поддерживаете внедрение этой технологии? Интереснее стало смотреть футбол или повторы наоборот тормозят действие?

–  С одной стороны, сейчас будет меньше скандалов и конфликтов. Но с введением повторов умирает вся интрига. Все как-то не так.

Вроде сначала забьют гол, а потом его отменят. То же самое с пенальти. Возможно, просто это пока выглядит немного непривычно. Но очевидно, что теперь в футболе будет меньше всякой грязи, которая портит игру.

– Хотите распространения VAR на РФПЛ?

– Если честно, не знаю. Сложно сказать, – сказал Глушаков.

Фото: Global Look Press
Источник: «Газета.Ru»

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