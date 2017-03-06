Денис Глушаков не сыграет против «Анжи»

Хавбек московского «Спартака» получил травму в игре с «Краснодаром». Она не позволит ему принять участие в игре против махачкалинцев.

Повреждение Дениса прокомментировал глава медицинского штаба «красно-белых» Михаил Вартапетов: «У Глушакова частичное повреждение приводящей мышцы правого бедра, вследствие чего он пропустит ближайший матч с «Анжи».

Во вчерашней игре с «Краснодаром» Глушакову потребовалась вынужденная замена. Игра закончилась со счетом 2:2.

Встреча с «Спартак» — «Анжи» пройдет 12 марта на стадионе «Открытие». Начало матча в 16:30.

В текущем сезоне Денис Глушаков провел 16 матчей, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.

Фото: Global Look Press

Источник: ФК «Спартак»