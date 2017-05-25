Денис Глушаков: «На Кубке конфедераций-2017 сделаем все возможное, чтобы на поле выбежала вся страна»

Автор: Евгений Морозов 0

Денис Глушаков

Полузащитник сборной России Денис Глушаков заявил, что цель национальной команды на Кубке конфедераций-2017 – дойти до финала. Турнир пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи в период с 17 июня по 2 июля.

– Какая цель на турнире у России?

– Это Кубок. Хотелось бы дойти до финала. Давайте двигаться пошагово. Сначала сыграем один матч, затем второй и так дальше. После третьего я вам скажу, дойдем мы до финала или нет.

– Сможете порадовать болельщиков сборной так, как это сделали в «Спартаке»?

– Будем делать все возможное. Чтобы радовались не только спартаковцы, но и вся страна выбежала на поле.

– Фразу «Глушаков – это похороны» планируете переносить на международный уровень?

– Не задумывался над этим.

Фото: Global Look Press
Источник: «Спорт-Экспресс»

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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