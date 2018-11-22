Денис Глушаков может перейти в «Крылья Советов» на правах аренды

Автор: Евгений Морозов 0

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков имеет вариант продолжения карьеры в РПЛ. Футболист может перейти в «Крылья Советов» на правах аренды.

Действующий контракт 31-летнего хавбека с московским клубом рассчитан до июня 2020 года. Зарплата игрока составляет 2,5 миллиона евро за сезон.

Ранее объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» заявило председателю совета директоров красно-белых Леониду Федуну, что не приемлет нахождение Глушакова в клубе.

По одной из версий, осложнить переход полузащитника в «Крылья Советов» может тот факт, что Глушаков не так давно расстался с агентом Павлом Андреевым, который помогает самарскому клубу.

Фото: Global Look Press
Источник:  «Спорт-Экспресс»

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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