Денис Глушаков может перейти в «Крылья Советов» на правах аренды

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков имеет вариант продолжения карьеры в РПЛ. Футболист может перейти в «Крылья Советов» на правах аренды.

Действующий контракт 31-летнего хавбека с московским клубом рассчитан до июня 2020 года. Зарплата игрока составляет 2,5 миллиона евро за сезон.

Ранее объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» заявило председателю совета директоров красно-белых Леониду Федуну, что не приемлет нахождение Глушакова в клубе.

По одной из версий, осложнить переход полузащитника в «Крылья Советов» может тот факт, что Глушаков не так давно расстался с агентом Павлом Андреевым, который помогает самарскому клубу.

Фото: Global Look Press

Источник: «Спорт-Экспресс»