Денис Глушаков: « Каждые пять лет я демонстрирую достойный футбол, когда у меня рождаются дети»

Капитан московского «Спартака» Денис Глушаков заявил о своих оценках по итогам большей части чемпионата. Также полузащитник назвал секрет своей успешной игры в текущем сезоне.

«Все отмечают мой успешно проведенный сезон? Рад, что так говорят. Но у меня были и другие неплохие сезоны. Недавно говорил с женой на эту тему. Свой прошлый успешный чемпионат провел в тот год, когда у нас родилась первая дочь. В этом сезоне на свет появилась вторая. Поэтому каждые пять лет демонстрирую достойный футбол. Сказал жене, что нужна стабильность. Мечтаю каждый год так играть. Так что готовлю ее. Дети – мои талисманы», — заявил 30-летний игрок.

Напомним, команда Глушакова обеспечила себе чемпионство в РФПЛ. В 23 матчах за «Спартак» Денис забил шесть голов.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Официальный сайт ФК «Спартак»