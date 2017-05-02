Денис Глушаков: «Каррера говорил: «Если не хотите тренироваться – уходите с поля»

В понедельник «Спартак» в матче сезона победил армейцев. Капитан «красно-белых» Денис Глушаков рассказал, как команда отметила победу.

«В раздевалке немножко пошумели погудели, попрыгали, поорали. Поздравили друг с друга. Сока много разлили, компота этого. Напитки чуть-чуть полетали по раздевалке. Обливались, дурачились просто. Мы не праздновали чемпионство – только победу в дерби».

После матча с «Зенитом» в раздевалку «Спартака» зашел глава МИДа Сергей Лавров: «Тяжелая артиллерия! Пофотографировались с ним, с Аркадием Владимировичем Дворковичем – они вместе зашли. Лавров при мне первый раз был, но знаю, что он ярый болельщик, у него даже на телефоне чехол с ромбом. Позвал его в шутку с нами отмечать – а он только рукой махнул: «У меня тут встреча с малазийцами!» В итоге никто никуда не поехал – просто поужинали, праздник же. Но наутро мне надо было кровь сдавать, так что все аккуратно».

Также Денис высказался про главного тренера спартаковцев: «Каррера по жизни интеллигентный, а в плане мотивации он просто говорит правильные вещи. Перед игрой с «Зенитом» вспомнил интервью Данни, который сказал, что «Зенит» должен живьем съесть игроков «Спартака». Но это в конце было, а так он сказал, что мы играем дома и должны побеждать. Первое время он не был доволен тем, как мы тренируемся. Мы же к другой интенсивности привыкли. А он говорил: «Если не хотите тренироваться – уходите с поля, не мешайте другим». После проигрыша в Хабаровске, когда у нас началась неудачная серия, сам чуть не ушел с тренировки – так переживал! Вообще, в головах футболистов все переломил вылет из Лиги Европы, когда болельщики разозлились. Каррера тогда грамотно построил тренировочный процесс. Мы играли на фоне усталости и за счет этого набрали форму, которой хватило до зимы».

В текущем сезоне Денис Глушаков провел за «Спартак» 21 матч в РФПЛ, забил шесть мячей и сделал две голевых передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: Матч ТВ

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»