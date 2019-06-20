Денис Глушаков и Дмитрий Комбаров покинут «Спартак», ЦСКА выкупил Николу Влашича у «Эвертона», «Манчестер Сити» потратит 95 млн на трансфер Калиду Кулбали. Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол. Хоккей» 0

Глушаков Комбаров

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 19 июня.

1. «Спартак» объявил об уходе Дениса Глушакова 

Также московский клуб покинет Дмитрий Комбаров.

2. Андре Шюррле может перейти в один из московских клубов

Сезон 2018/19 чемпион мира-2014 провел в «Фулхэме».

3. ЦСКА выкупил контракт Николы Влашича у «Эвертона» 

Полузащитник отыграл прошлый сезон за армейцев на правах аренды.

4. Дмитрий Тарасов уйдет из «Локомотива»

Об этом сообщил главный тренер «железнодорожников» Юрий Семин. 

5. «Манчестер Сити» предложит 95 млн евро за Калиду Кулибали

Сенегальский защитник выступает за «Наполи» с 2014 года.

Фото: Global Look Press

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