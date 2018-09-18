Денис Глушаков и Андрей Ещенко лайкнули запись Назарова про Карреру. Актер раскритиковал тренера

Автор: Евгений Морозов 0

Denis Glushakov

Актер и болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров опубликовал на своей странице в инстаграме видеоролик. В нем он прочитал стихотворение и раскритиковал главного тренера красно-белых Массимо Карреру.

Хавбек московской команды Денис Глушаков и защитник Андрей Ещенко поставили лайк к этому видео.

Поднялся шум и Денис Глушако вопроверг информацию о том, что ему понравилось видео артиста.

«Странный резонанс вызвал лайк на фотографию народного артиста Дмитрия Назарова. Я смотрел видео, где Дмитрий Юрьевич в своем официальном аккаунте читает стихотворение про нашего тренера. Я не ставил лайк под этим (!) видео. Это наглая ложь. Лайки отображаются публично. И я это знаю. Я не идиот, чтобы, понимая это, ставить лайк публично на пост с наездом на тренера. Я взрослый мужчина, и если мне захочется выразить недовольство тренеру, то я приду и все скажу ему в лицо, а не лайки буду ставить. Но у нас с коучем все в порядке!, – написал Глушаков в Instagram.

Он также заявил, что в стане красно-белых проблем нет.

«Спартак» на данный момент занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.

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#fcsm

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Источник: Instagram
Фото: Global Look Press

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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