Денис Глушаков: «Главное – ромбик»

Капитан «Спартака» полузащитник Денис Глушаков поделился ожиданиями от предстоящего сезона. Также он прокомментировал дизайн домашнего комплекта формы команды.

«Цели на наступающий сезон? В разговоре с ребятами мы сходимся в том, что защитить чемпионство будет еще сложнее, чем его выиграть. Тем более, в этом году у нас еще Лига чемпионов и Кубок России, будем играть на два-три фронта, поэтому нужно выкладываться на 120-130 процентов, чтобы сохранить лидирующие позиции.

Отсутствие полоски на новом дизайне формы? Я видел ее, но без логотипа и спонсоров. Все зависит от дизайнеров, я затрудняюсь ответить. Конечно, хотелось, чтобы полоса осталась, но дело не в ней, а в ромбике, и это – самое главное для «Спартака».

В какой форме подходим к сезону? В форме «Спартака». Сейчас немного передохнем и приступим к работе. Все понимают важность предстоящей игры с «Локомотивом» за Суперкубок России», – сказал Глушаков.

В минувшем сезоне Денис Глушаков провел за «Спартак» в РФПЛ 25 матчей, забил 8 мячей и отдал три голевых передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: «Спорт-Экспресс»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»