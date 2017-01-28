Денис Глушаков: «Есть смысл предоставлять гражданство легионеру, если он на две головы выше россиянина»

Автор: Вадим Павлов 0 Comments

Глушаков

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков рассказал о своем отношении к натурализации иностранных игроков. По его мнению, в сборной России должны выступать только те легионеры, которые значительно превосходят в классе российских футболистов.

«Если легионер на две головы выше нашего футболиста, тогда еще есть какой-то смысл предоставить ему гражданство и взять в сборную. А в целом российских игроков у нас достаточно», — сказал Денис Глушаков.

В текущем сезоне Денис Глушаков принял участие в 15 матчах, отметившись 4 забитыми мячами, каждый из которых стал победным. «Спартак» занимает первую строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 40 очков.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт «Спартака»

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Вадим Павлов

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