Денис Глушаков: «Есть смысл предоставлять гражданство легионеру, если он на две головы выше россиянина»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков рассказал о своем отношении к натурализации иностранных игроков. По его мнению, в сборной России должны выступать только те легионеры, которые значительно превосходят в классе российских футболистов.
«Если легионер на две головы выше нашего футболиста, тогда еще есть какой-то смысл предоставить ему гражданство и взять в сборную. А в целом российских игроков у нас достаточно», — сказал Денис Глушаков.
В текущем сезоне Денис Глушаков принял участие в 15 матчах, отметившись 4 забитыми мячами, каждый из которых стал победным. «Спартак» занимает первую строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 40 очков.
Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт «Спартака»