Денис Черышев забил в 3-м подряд матче за сборную. У него 9 голов в последних 10 официальных играх в ее составе

Полузащитник сборной России Денис Черышев сделал дубль в матче квалификации Евро-2020 против Казахстана. 28-летний хавбек забил в 3-м подряд матче за национальную команду.

Он ранее отметился голом в ворота в Бельгии (1:3) и Турции (2:0) в Лиге наций.

Черышев забил 9 голов в последних 10 официальных играх в составе сборной России: 4 забитых мяча на ЧМ-2018, 2 в Лиге наций и 3 в отборе Евро-2020. Также игрок поучаствовал в третьем голе сборной, отдам голевую передачу.

Фото: Global Look Press

Источник: еженедельник «Футбол»