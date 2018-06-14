Денис Черышев: «Сейчас я очень рад за себя и за свою семью»

Полузащитник сборной России Денис Черышев прокомментировал победу команды в матче-открытия. Хавбек «Вильярреала» оформил дубль, выйдя на замену.

«Сейчас я очень рад за себя и за свою семью. Они долго мучились из-за моих частых травм. Но мне сейчас нельзя расслабляться, потому что в любой момент тебя могут выгнать из команды.

Непопадание в стартовый состав? Я не имею права обижаться на решение тренера и я очень доволен своим попаданием в заявку команды на ЧМ-2018. Мне хочется продолжать дальше работать и чтобы команда выигрывала», — заявил Черышев.

В стартовом матче ЧМ-2018 сборная России разгромила Саудовскую Аравию со счетом 5:0.

Источник: еженедельник «Футбол»

Фото: Global Loook Press