Денис Черышев: «Сейчас я очень рад за себя и за свою семью»

Полузащитник сборной России Денис Черышев прокомментировал победу команды в матче-открытия. Хавбек «Вильярреала» оформил дубль, выйдя на замену.
«Сейчас я очень рад за себя и за свою семью. Они долго мучились из-за моих частых травм. Но мне сейчас нельзя расслабляться, потому что в любой момент тебя могут выгнать из команды.
Непопадание в стартовый состав? Я не имею права обижаться на решение тренера и я очень доволен своим попаданием в заявку команды на ЧМ-2018. Мне хочется продолжать дальше работать и чтобы команда выигрывала», — заявил Черышев.
В стартовом матче ЧМ-2018 сборная России разгромила Саудовскую Аравию со счетом 5:0.
Источник: еженедельник «Футбол»
Фото: Global Loook Press