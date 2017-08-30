Дэниел Дринкуотер подал запрос о трансфере из «Лестера»

Полузащитник «Лестер Сити» Дэниел Дринкуотер хочет до закрытия летнего трансферного окна покинуть свою команду. 27-летний футболист подал запрос руководству клуба о трансфере и просит его отпустить в другой клуб.

Ранее в СМИ сообщалось, что заинтересованность в переходе футболиста выражает лондонский «Челси». В прошлом розыгрыше английской Премьер-лиги 27-летний футболист провел 29 матчей (27 — с первых минут), в которых забил один мяч, отдал одну голевую передачу и получил шесть желтых карточек.

Действующий контракт полузащитника с «Лестер Сити» рассчитан до лета 2021 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в € 9 млн.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports