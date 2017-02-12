Дэниэл Дринкуотер: «Мы поддерживаем Раньери»

Полузащитник «Лестера» Дэниэл Дринкуотер поделился мнением о поражении от «Суонси» (0:2). Он считает, что в плохих результатах команды виноваты они, а не тренер.

«Испытываю разочарование. Сложно что-то сказать. Нам нужно выбираться. Если мы продолжим биться, надеюсь, мы сможем. Нужно подтолкнуть себя и убедиться, что мы все исправим. Мы должны продолжаться бороться за каждый мяч. Мы кучка честных парней, мы прилагаем все усилия. Мы понимаем, что все разочарованы, но мы разочарованы больше, чем кто-либо.

Это очередное поражение. Это неприемлемо. Нам нужно срочно привести все в порядок. Мы не изменились. Может, мы не можем преодолеть какое-то препятствие или еще что-то. Мы верим в себя, до тех пор, пока мы не будем опускать свои головы, уверен, победы придут.

Конечно, мы поддерживаем Раньери. Игра на поле зависит только от нас. У тренера есть наша поддержка», – сказал Дринкуотер.

Фото: Global Look Press

Источник: BBC