Деньги Дзюбы, рекорд Отаменди. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 21 апреля.

1. Премьер-лига. 27-й тур. «Рубин» не смог удержать победный счет в матче с «Ростовом», «Урал» выиграл у «Анжи» благодаря голу на последних минутах.

2. На аренах ЧМ-2018 в Волгограде и Саранске прошли первые матчи.

3. Николас Отаменди установил рекорд АПЛ по количеству пасов за сезон.

Защитник поделился с партнерами мячом 2 902 раза.

4. Артем Дзюба заплатит за участие в матче с «Зенитом».

Нападающему придется расстаться с 5 млн рублей.

5. «Арсенал» сформировал шорт-лист из восьми возможных преемников Арсена Венгера.

В него входят Луис Энрике, Карло Анчелотти и другие знаменитые персонажи.

6. Лучшие тексты недели: ЧМ-2018, «Барселона», «Спартак», «Локомотив» и лучшие голы мира.

Фото: Global Look Press

Еженедельник «Футбол» Старейшее издание в России, посвященное спорту №1