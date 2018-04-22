Деньги Дзюбы, рекорд Отаменди. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 21 апреля.
1. Премьер-лига. 27-й тур. «Рубин» не смог удержать победный счет в матче с «Ростовом», «Урал» выиграл у «Анжи» благодаря голу на последних минутах.
2. На аренах ЧМ-2018 в Волгограде и Саранске прошли первые матчи.
3. Николас Отаменди установил рекорд АПЛ по количеству пасов за сезон.
Защитник поделился с партнерами мячом 2 902 раза.
4. Артем Дзюба заплатит за участие в матче с «Зенитом».
Нападающему придется расстаться с 5 млн рублей.
5. «Арсенал» сформировал шорт-лист из восьми возможных преемников Арсена Венгера.
В него входят Луис Энрике, Карло Анчелотти и другие знаменитые персонажи.
6. Лучшие тексты недели: ЧМ-2018, «Барселона», «Спартак», «Локомотив» и лучшие голы мира.
Фото: Global Look Press