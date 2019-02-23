Деми Де Зеув: «Футболу система видеоповторов нужна, с другой стороны, это убивает эмоции»

В Москве на Малой спортивой арене «Лужники» проходит Кубок Легенд – турнир имени Константина Еременко, в котором принимают участие ветераны старше 35 лет. В числе звезд, принимающих участие в соревновании – серебряный призер ЧМ-2010 в составе сборной Голландии, экс-полузащитник «Спартака» Деми Де Зеув, который ответил на вопросы еженедельника «Футбол».

— Заметили, как изменилась Москва, с тех пор как вы выступали за «Спартак»?

— Зима! (смеется). А серьезно, Москва очень преобразилась. Я всегда рад возвращаться в Россию.

— Вы встречались с кем-нибудь из бывших одноклубников по «Спартаку»?

— Нет, только с Тихоновым. Помню, мы с ним немного играли вместе, в 2011 году. С остальными пока нет. Надеюсь увидеться с ребятами в ближайшее время.

— А с Карпиным встретитесь?

— Нет. Но с самыми близкими точно проведу время завтра

— Останетесь вы в России на некоторое время, чтобы посмотреть ряд матчей РПЛ?

— Нет, в понедельник наша команда уже уезжает.

— Какие у вас ожидания от ответной встречи между «Реалом» и «Аяксом» в Лиге чемпионов?

— «Аякс» в Амстердаме имел шансы победить. В Мадриде будет непросто, «Реал» очень сильный клуб.

— По следам матча «Аякс» — «Реал», оцените систему VAR.

— Тяжело что-то сказать по тому эпизоду. Раз судья посчитал что гола не было, значит так и есть. Футболу система видеоповторов нужна, правда с другой стороны, это убивает эмоции. Однозначного ответа про VAR нельзя дать. Все равно любое судейское решение будет обсуждаться.

— В каком вы сейчас находитесь состоянии, и какие ваши ожидания от выступления на Кубке Легенд?

— Тяжеловато было. Россия превзошла нас во втором тайме, отмечу реализацию команды. Виден опыт игроков (Россияне победили со счетом 10:4).

— Российская команда уже десять раз побеждала в турнире. Настроены прервать гегемонию в этом году?

— Я так не думаю. Они очень сыгранные ребята, не первый раз участвуют. Вы сами видели: в первом тайме Голландия еще навязала борьбу, но во второй половине встречи шансов не было.

В 11-м «Кубке легенд» принимают участие шесть команд: Россия, Германия, Португалия, Голландия, Испания и сборная звезд. Матчи по традиции длятся 40 минут (2 тайма по 20 минут). В составе команды — 5 полевых игроков и вратарь.

Звездный десант. Каким был первый «Кубок Легенд» в Москве

Фото: Сергей Дроняев

Источник: еженедельник «Футбол»