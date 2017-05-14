Дело об уклонении Криштиану Роналду от уплаты налогов может не дойти до суда

Форвард «Реала» Криштиану Роналду, подозреваемый в уклонении от уплаты налогов, может избежать суда. Ему до сих пор не предъявлен официальный иск.

Расследование в отношении 32-летнего португальца началось в декабре 2015 года, но если до 30 июня прокурор не предъявит официальный иск, все обвинения с Роналду будут сняты.

Роналду скрыл через офшоры заработанную на рекламе сумму в размере не менее 150 миллионов евро, выплатив при этом налогов лишь на 5,6 миллиона – менее 4%.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Espana