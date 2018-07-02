Дело о краже 50 млн рублей у певца, приехавшего в Россию на ЧМ-2018, раскрыто

Автор: Михаил Серебряков 0

Maluma

Полиция Москвы раскрыла дело о краже драгоценностей у музыканта из Колумбии. Ювелирные изделия оцениваются на общую сумму 50 млн рублей.

Драгоценности, часы и прочее украли у Хуана Луиса Лондоньо — известного певца Малумы — из его номера в отеле, пока он спускался в лобби.

Как сообщают СМИ, оказалось, что воры — это знакомые Малума — Педро и Грегори. Преступники знали, что хранится в багаже певца.

Дождавшись, когда он выйдет из номера, они воспользовались дубликатом электронной карточки и проникли внутрь. Собрав все ценности, Педро и Грегори сбежали в тот же день и улетели из Москвы в Лиссабон.

Фото: Global Look Press
Источник: Телеграм-канал Mash

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Реал

«Реал» выиграл третью подряд Лигу чемпионов, «Фулхэм» вышел в АПЛ через плей-офф, «Краснодар» подписал Уроша Спайича. Главные новости дня

Бразильцы смогут пропускать работу во время матчей своей сборной на ЧМ-2018

Kane

Англия обыграла Тунис, Бельгия расправилась с Панамой, Швеция победила Южную Корею, «Амкар» прекратил свое существование. Главные новости дня

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 