Дело о краже 50 млн рублей у певца, приехавшего в Россию на ЧМ-2018, раскрыто

Полиция Москвы раскрыла дело о краже драгоценностей у музыканта из Колумбии. Ювелирные изделия оцениваются на общую сумму 50 млн рублей.

Драгоценности, часы и прочее украли у Хуана Луиса Лондоньо — известного певца Малумы — из его номера в отеле, пока он спускался в лобби.

Как сообщают СМИ, оказалось, что воры — это знакомые Малума — Педро и Грегори. Преступники знали, что хранится в багаже певца.

Дождавшись, когда он выйдет из номера, они воспользовались дубликатом электронной карточки и проникли внутрь. Собрав все ценности, Педро и Грегори сбежали в тот же день и улетели из Москвы в Лиссабон.

Фото: Global Look Press

Источник: Телеграм-канал Mash