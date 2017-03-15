Дело Александра Кокорина перенесено на конец марта

Разбирательство по делу форварда «Зенита» Александра Кокорина перенесли на 24 марта. Такое решение связанно с адвокатом футболиста.

Рассмотрение дела об административном правонарушении в отношении нападающего «Зенита» Александра Кокорина перенесено с 15 на 24 марта. Причиной этому стало то, что адвокат футболиста задействован на другом судебном процессе, который проходит в Пресненском суде

25 февраля нападающий «сине-бело-голубых» выехал на встречную полосу, после чего был задержан.

Александр Кокорин провел 19 матчей в текущем сезоне РФПЛ и забил три мяча. «Зенит» идет на втором месте и отстает от «Спартака» на 8 очков.

Фото: Global Look Press

Источник: ТАСС