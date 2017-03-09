Делегат матча «Барселона» – «ПСЖ» остался недоволен работой арбитра Айтекина

Автор: Евгений Морозов 0 Comments

ПСЖ

УЕФА остался недоволен работой арбитра Дениза Айтекина в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «ПСЖ». Напомним, встреча завершилась победой каталонцев, а судья поставил два пенальти в ворота французской команды.

Сообщается, что делегат этой встречи готовит доклад о работе немецкого рефери, в котором планирует дать полную оценку его работе. Айтекину грозит снижение рейтинга при распределении арбитров на обслуживание матчей или даже отстранение от работы на некоторое время.

Фото: Global Look Press
Источник: Marca

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Евгений Морозов
Евгений Морозов

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