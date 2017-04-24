Деле Алли признан лучшим молодым игроком года в Англии

Полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли назван лучшим молодым игроком года в АПЛ по версии английской ассоциации футболистов-профессионалов. Англичанин во второй год подряд получает эту награду.

На награду также претендовали Харри Кейн («Тоттенхэм»), Майкл Кин («Бернли»), Ромелу Лукаку («Эвертон»), Джордан Пикфорд («Сандерленд») и Лерой Сане («Манчестер Сити»).

Победитель избран по результатам голосования профессиональных футболистов, членов профсоюза игроков Англии.

В этом сезоне на счету 20-летнего Деле Алли 16 голов и 5 голевых передач.

Фото: Global Look Press

Источник: Telegraph