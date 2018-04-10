Дель Пьеро: «Надеюсь, «Рома» и «Ювентус» смогут пройти в полуфинал Лиги чемпионов»

Автор: Михаил Серебряков 0

Del Piero

Бывший футболист «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро поделился ожиданиями от противостояния «старой синьоры» и «Ромы» с испанскими «Реалом» и «Барселоной». Сегодня пройдут ответные матчи 1/4 финала Лиги чемпионов. 

«Ювентус» и «Рома» – отличные команды, и их успех по итогам противостояний всё ещё возможен. Может произойти всё что угодно, даже в матчах с такими клубами, как «Реал» Мадрид и «Барселона». Психологический аспект и стремление исправиться за поражение в первой игре могут многое решить. Конечно, будет очень тяжело, но как итальянец я надеюсь, что они смогут пройти в полуфинал», — сказал Дель Пьеро

Матч «Рома» – «Барселона» состоится сегодня, 10 апреля. Первая встреча команд завершилась победой сине-гранатовых со счётом 4:1. «Реал» и «Ювентус» сыграют завтра, 11 апреля. В первом матче команд «сливочные» сумели разгромить соперника со счётом 3:0.

Фото: Global Look Press
Источник: Football Italia

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