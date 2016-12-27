Деку: «Для Аленичева вино вообще было как вода»

Бывший хавбек сборной Португалии вспомнил, как в «Порту» пили всей командой и почему даже при этом побеждали во всех турнирах.

«Не знаю, как сейчас, а раньше была поговорка: «Хорошая команда много пьет». Неподалеку от стадиона «Драгау» у меня был знакомый, у которого был ресторанчик совсем рядом. Мы каждый день там обедали и при этом пили вино. Много пили! Это было обязательно для всех.

Однажды Моуринью назначил тренировку на пять вечера. Перед ней мы все отправились на обед и, как обычно, выпили. В итоге трое игроков просто упали на поле, прямо перед Моуринью. Как он бесился, вы бы видели! На следующий день Жозе хотел нас всех поубивать. Но при этом мы выиграли все возможные титулы, ведь у нас в команде был русский футболист, Аленичев. Он же привык к водке, для него вино вообще было как вода!» — поведал Деку в эфире телеканала Fox.

Фото: Global Look Press

Источник: телеканал Fox