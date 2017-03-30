Де Хеа покинет «МЮ», если ему найдут достойного сменщика

Давид де Хеа может все-таки покинуть «Манчестер Юнайтед». Это случится, если «МЮ» подпишет нового классного голкипера.

Среди главных претендентов на переход в «МЮ» — Самир Ханданович из «Интера» и Джанлуиджи Доннарумма из «Милана». В 29 матчах Серии А босниец Ханданович девять раз оставлял ворота нетронутыми. Кипер «Милана» Доннарумма также провел 29 игр и десять раз сыграл «на ноль».

В случае покупки «Манчестером» кого либо из миланских вратарей, де Хеа сможет перейти в мадридский «Реал». «Галактикос» претендуют на него не первый год.

В нынешнем сезоне Давид де Хеа провел 27 матчей в АПЛ, в которых пропустил 23 мяча и десять раз оставлял ворота сухими.

Фото: Global Look Press

Источник: Independent