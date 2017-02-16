Де Лаурентис: «Игроки «Наполи» впали в транс при виде звезд «Реала»

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис прокомментировал поражение команды от «Реала» (1:3) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Он сказал, что игроки находились в трансе.

«Я думаю, что нашим игрокам не хватило неаполитанского духа. Единственный, кто его продемонстрировал, – неаполитанец Инсинье, который забил гол. Остальные просто отсутствовали на поле. Они впали в транс при виде звезд «Реала», которые ничего особенного не показали.

Но нам еще повезло, что мы не проиграли в пять или шесть мячей. В Неаполе будет другая игра, но если «Реал» забьет, наша команда просто развалится.

Не хочу говорить о выборе состава или жаловаться на это. Никто не сказал, что Милик должен был играть с «Реалом» с первых минут, но я хочу видеть больше экспериментов. Если бы я знал, что новички в конце сезона совсем не будут играть, потратил бы деньги на что-то другое», — сказал Де Лаурентис.

Фото: Global Look Press

Источник: Mediaset Premium