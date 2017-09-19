Давид Юрченко: «Спартак», поведя 2:0, расслабил булки»

Новичок РФПЛ «Тосно» свел домашний матч со «Спартаком» к геройской ничьей (2:2). Голкипер хозяев Давид Юрченко – об игре и сопернике.

О чемпионской игре «Спартака»: «В данной ситуации, исходя из счета, – «Спартак» не был похож на чемпиона. Не было такого ощущения, как в прошлом году – какой-то чемпионской уверенности».

Про удаление: «Мне кажется, решение судьи было необоснованным. Если там фол, то это желтая карточка. Но по факту – там даже нарушения не было – грациозное падение со стороны футболиста «Спартака». Все видели, что «Спартак», поведя 2:0, расслабил булки. В то же время и судья немного отпустил игру», — сказал Юрченко.

Фото: Global Look Press

Источник: «Спорт-Экспресс»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»