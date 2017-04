В матче очередного тура МЛС Давид Вилья забил роскошный мяч с центра поля на 90-й минуте. Сам футболист прокомментировал данный эпизод.

«Я устал бежать и решил пробить по воротам», – прокомментировал свой гол форвард.

And of course, so happy for the goal… 😀⚽️7️⃣👍👕🗽 pic.twitter.com/gPqTD5WLlP

— David Villa (@Guaje7Villa) April 15, 2017