Бывший нападающий сборной Испании Давид Вилья покидает «Нью-Йорк Сити». 36-летний форвард доработает до конца контракт с командой МЛС, который истекает 31 декабря 2018 года.

В ближайшее время Вилья объявит, где он продолжит свою карьеру.

Испанец выступает за «Нью-Йорк Сити» с 2014 года. За это время он провел за команду 124 матча в МЛС, в которых забил 80 мячей. В Европе он играл за «Валенсию» (2005-2010), «Барселону» (2010-2013) и «Атлетико» (2013-2014).

В составе сборной Испании Вилья провел 98 матчей, в которых забил 59 мячей. Вместе с национальной командой нападающий выиграл Евро-2008 и чемпионат мира-2010.

Фото: Global Look Press

Источник: ФК «Нью-Йорк Сити»