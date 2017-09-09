Давид Трезеге: «Вкус кубка мира не изменился»

Давид Трезеге принял участие в церемонии старта тура кубка чемпионата мира 2018 года в «Лужниках». Он выигрывал ЧМ 1998 года в составе сборной Франции.

«Впечатления потрясающие. Я не первый раз в Москве и каждый раз убеждаюсь, что это место прекрасно подойдёт для чемпионата мира. Удивило ли то, что президент Путин поднимает кубок? Немного. Но это показывает какое большое внимание уделяется спорту в России.

Стадион «Лужники» замечательный. У меня остались яркие воспоминания от 98-го и 2000 годов. Я рад снова пережить их здесь в России. Вкус кубка не изменился, хорошо, что удалось поцеловать его», — сказал Трезеге.

Фото: Global Look Press

Источник: «Чемпионат»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»