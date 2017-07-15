Давид Луиз: «Задача «Челси» на сезон — выиграть все»

Защитник «Челси» Давид Луиз поделился впечатлениями от предсезонной подготовки. Также он рассказал о задачах команды на сезон.

«К тренировкам возвращаться всегда сложно, и было немного трудно начать предсезонную подготовку, как всегда. Но нам надо готовиться, чтобы быть в оптимальной форме, потому что сейчас самое время запастись кислородом для тех времён, когда он очень может потребоваться нам по ходу сезона, так что сейчас надо много и упорно работать и грамотно отдыхать. Мы серьёзно трудимся в Кобхэме, а затем дома нам приходится тщательно контролировать, что мы едим, необходимо достаточно спать. Мне нужно много чего делать дома, чтобы восстановиться, это часть нашей работы. Наша работа не ограничивается пятью-шестью часами в Кобхэме, важно вести себя как профессионалы каждый день в году. Даже когда идёт дождь!

Когда выступаешь за большой клуб, у тебя всегда серьёзные амбиции. «Челси» участвует во всех турнирах и всегда пытается выиграть все трофеи, так что я нацелен на это. Мы постараемся выиграть все!» — сказал Луиз.

В минувшем сезоне Давид Луиз провел за «Челси» 33 матча в АПЛ, забил один мяч и отдал голевую передач.

Фото: Global Look Press

Источник: Сайт «Челси»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»