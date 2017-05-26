Давид Луиз: «Пошел на понижение зарплаты ради возвращения в «Челси»

Защитник «Челси» Давид Луиз заявил, что не жалеет о возвращении в лондонский клуб. Ради команды бразилец пошел на понижение зарплаты.

«Я никогда не выбираю легких путей. Поэтому я пошел на риск, но я очень доволен. Я принял правильное решение. Если ты не рискуешь в жизни, ты не попробуешь ничего нового. Не только в рабочей среде, но и в целом.

Я пошел на понижение зарплаты, чтобы вернуться. Все нормально. Бог дал мне многое, поэтому я всем доволен», – сказал Луиз.

В этом сезоне Давид Луиз выиграл чемпионат Англии под руководством Антонио Конте.

Фото: Global Look Press

Источник: BBC