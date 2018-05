Давид Де Хеа выиграл «Золотую перчатку»

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа отыграл на ноль в перенесенном матче 31-го тура чемпионата Англии с «Вест Хэмом» (0:0). Этот результат помог вратарю завоевать личную награду АПЛ.

Испанец стал обладателем «Золотой перчатки» – приза, присуждаемого вратарям за наибольшее количество сухих матчей в сезоне.

Де Хеа провел 18-й матч на ноль и досрочно стал обладателем приза.

👏 #PL clean sheet No.18 of the season means @D_DeGea wins his 1st @CadburyUK Golden Glove award 👏 pic.twitter.com/0vooiAKonE

— Premier League (@premierleague) May 10, 2018