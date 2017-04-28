Давид де Хеа попросил руководство «МЮ» отпустить его в «Реал»

Автор: Владимир Шевелев 0 Comments

Давид де Хеа

«Реал» уже два года гоняется за голкипером «Манчестер Юнайтед». Этим летом мадридский клуб твердо намерен приобрести голкипера Давида де Хеа.

26-летний голкипер уже попросил руководство английского клуба отпустить его в Испанию. Мадридцы, в свою очередь, намерены своевременно начать работу по трансферу, чтобы не повторить ситуацию, случившуюся летом 2015 года, когда переход не состоялся, так как необходимые документы не были отправлены вовремя. Клубы пока не начали переговоры, но сумма трансфера оценивается в 70-75 миллионов евро. Сообщается, что с самим Де Хеа «Реал» договорился о долгосрочном контракте на 5-6 сезонов.

В текущем сезоне Давид де Хеа провел в АПЛ 32 матча за «Манчестер Юнайтед», пропустил 24 мяча и 14 игр сыграл «на ноль».

Фото: Global Look Press

Источник: Marca

Поделиться:

Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Джейми Каррагер

Джейми Каррагер раскритиковал политику Клоппа

Джордан Хендерсон отверг новый контракт с «Ливерпулем»

«Вольфсбург» готов заплатить 23 миллиона фунтов за Шюррле

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 