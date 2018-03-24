Давид Де Хеа, Марк-Андре тер Стеген и Хосе Рейна недовольны мячом ЧМ-2018

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Telstar 18

Вратари сборных Испании и Германии раскритиковали официальный мяч ЧМ-2018. Игроки считают мяч неудобным.

«Готов поспорить, как вы любите, что на ЧМ-2018 в России будет забито как минимум 35 голов дальними ударами, потому что с этим мячом просто невозможно работать. Они должны внести изменения, еще есть время», – заявил Рейна.

«У вратарей будет много проблем с этим мячом. Он действительно странный. Его могли бы сделать значительно лучше», – сказал Де Хеа.

«Мяч мог быть получше, он много виляет. Думаю, нам придется привыкнуть к нему и сделать это как можно быстрее, пока не начался чемпионат мира. У нас нет выбора», – отметил тер Стеген.

«Мяч ведет себя странно, его полет непредсказуем. Многое можно улучшить», – отметили голкиперы.

Напомним, компания Adidas создал мячи Telstar 18 специально к ЧМ, который пройдет в России уже этим летом.

Фото: Global Look Press
Источник: As

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