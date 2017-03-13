Давид де Хеа летом может перейти в мадридский «Реал»

Автор: Владимир Шевелев 0 Comments

Де Хеа

Испанский голкипер «Манчестер Юнайтед» по окончании сезона может покинуть команду. Об этом заявил главный тренер «красных дьяволов» Жозе Моуриньо.

Самую серьезную заинтересованность в де Хеа проявляет мадридский «Реал», недовольный игрой своих голкиперов.

Однако португальский специалист будет готов расстаться с Давидом лишь в том случае, если «МЮ» удастся подписать достойную замену 26-летнему вратарю. Сам Моуринью надеется, что сменщиком де Хеа в «МЮ» станет голкипер итальянского «Милана» Джанлуиджи Доннарумма, игрой которого Жозе восхищается.

Давид де Хеа перешел в «Манчестер Юнайтед» летом 2011 года. В текущем сезоне он сыграл 26 матчей в АПЛ, в которых пропустил 22 гола и десять игр отыграл «на ноль».

Фото: Global Look Press

Источник: Don Balon

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Владимир Шевелев

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