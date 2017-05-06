«Дармштадт» вылетел из первой Бундеслиги

Автор: Лидия Дидык 0 Comments

Дармштадт

«Бавария» в Мюнхене одержала победу над «Дармштадтом» (1:0) в матче 32-го тура чемпионата Германии. Гости после очередного проигрыша лишились шансов на первый дивизион.

Единственный гол в составе чемпионов на 18-й минуте забил Хуан Бернат.

«Дармштадт» (24 очка), занимающий последнее место в таблице Бундеслиги, лишился шансов на выживание и вылетел во второй дивизион. «Лилии» провели в бундеслиге два сезона.

На предпоследнем месте в немецком чемпионате располагается «Ингольштадт» с 30 очками. За стыковые матчи на вылет борются «Гамбург» и «Майнц».

 

Фото: Global Look Press
Источник: Welt

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