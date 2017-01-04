Дарио Срна определится с переходом в «Барселону» до первых сборов

Автор: Никита Пронин 0 Comments

 

Дарио Срна

Защитник «Шахтера» Дарио Срна определится со своим дальнейшим будущим до старта первого сбора «горняков». Капитан «горняков» собирается лично встретиться с руководством «Барселоны» для принятия окончательного решения.

34-летнему хорватскому защитнику не нравится заработная плата, предложенная каталонцами. Но, если «Барселона» продаст полузащитника Алейша Видаля, то смогут предложить Срне более выгодный контракт.

Срна должен принять решение до первых сборов «Шахтеры», которые запланированы на 14 января.

Отметим, что Дарио рассчитывает получать в «Барселоне» столько же, сколько и другой хорват – Иван Ракитич.  Зарплата Ракитича – 8 миллионов евро.

В текущем сезоне чемпионата Украины Срна отметился одним голом и шестью голевыми передачами.

Фото: Global Look Press
Источник: Mundodeportivo

 

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Никита Пронин

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