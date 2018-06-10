Дарио Срна намерен отказаться от перехода в итальянские клубы ради АПЛ

Защитник «Шахтера» Дарио Срна намерен продолжить карьеру в Англии. И не собирается переходить ни в один из итальянских клубов.

Хорват намерен отказать «Кальяри» и «Интеру» в случае их желания оформить трансфер, поскольку ждет предложений из Англии, от клубов Премьер-лиги.

При этом в итальянских СМИ появилась информация, что Срна хочет стать игроком «Интера» и примет предложение нерадзурри, если оно последует.

На этой неделе в прессе появилась информация о продвинутой стадии переговоров Срны с «Кальяри». Позже эту информацию подтвердил спортивный директор клуба из Сардинии Марселло Карли.

Срок дисквалификации игрока за употребление допинга истекает 23 августа.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports