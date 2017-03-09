Данни признан лучшим игроком февраля в «Зените»

Болельщики сине-бело-голубых выбрали лучшего игрока по итогам февраля. Им стал полузащитник Данни.

В феврале полузащитник принял участие в пяти матчах, в которых «Зенит» одержал одну победу, дважды сыграл вничью и потерпел два поражения.

На втором месте расположился Доменико Кришито, на третьем — Юрий Лодыгин.

Награда стала для Данни первой с момента начала ее вручения. В общей сложности полузащитник отыграл за «Зенит» 244 матча, забил 64 мяча и сделал 87 результативных передач; стал трехкратным чемпионом страны, двукратным обладателем Кубка России, выиграл Суперкубки России и УЕФА.

Приз от болельщиков и «G-Drive» вручается игрокам «Зенита» ежемесячно и по итогам сезона. Лучшим игроком июля был признан Маурисио, августа — Хави Гарсия, сентября — Жулиано, октября — Александр Анюков, ноября — Роберт Мак.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт «Зенита»