Данни признан лучшим игроком февраля в «Зените»

Автор: Лидия Дидык 0 Comments

Данни

Болельщики сине-бело-голубых выбрали лучшего игрока по итогам февраля. Им стал полузащитник Данни.

В феврале полузащитник принял участие в пяти матчах, в которых «Зенит» одержал одну победу, дважды сыграл вничью и потерпел два поражения.

На втором месте расположился Доменико Кришито, на третьем — Юрий Лодыгин.

Награда стала для Данни первой с момента начала ее вручения. В общей сложности полузащитник отыграл за «Зенит» 244 матча, забил 64 мяча и сделал 87 результативных передач; стал трехкратным чемпионом страны, двукратным обладателем Кубка России, выиграл Суперкубки России и УЕФА.

Приз от болельщиков и «G-Drive» вручается игрокам «Зенита» ежемесячно и по итогам сезона. Лучшим игроком июля был признан Маурисио, августа — Хави Гарсия, сентября — Жулиано, октября — Александр Анюков, ноября — Роберт Мак.

Фото: Global Look Press
Источник: Официальный сайт «Зенита»

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Лидия Дидык
Лидия Дидык
https://vk.com/lydiadidyk

Читайте по теме

Четки и пацаны. Почему проблемы с деньгами не мешают «Ростову» быть в тройке

Франк Веркотерен: «Сейчас в Бельгии пожинают плоды работы, которая была начата 8-10 лет назад»

Андре Виллаш-Боаш: «Мы верим в победу»

Добавить комментарий

Войти с помощью: 