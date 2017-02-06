Данило покинет «Реал» нынешним летом

Автор: Дмитрий Темников 0 Comments

Бразильский защитник мадридского «Реала» Данило с высокой долей вероятности сменит клуб. Об этом сообщают европейские СМИ.

По некоторым данным, игра футболиста не устраивает как тренерский штаб «сливочных», так и лично президента команды Флорентино Переса. Руководство королевского клуба выставит Данило на трансфер уже этим летом. О сумме планируемой выручки с продажи игрока ничего не сообщается.

За текущий сезон экс-защитник «Порту» сыграл в 14 матчах. Данило сумел отличиться одним забитым мячом.

Фото: Global Look Press

Источник: Bernabéu Digital

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Дмитрий Темников
http://vk.com/id154838154

Читайте по теме

Примера. «Хетафе» победил «Сельту» и другие встречи

«Барселона» договорилась с ПСЖ о трансфере Маркиньоса

Дарио Срна

«Манчестер Сити» хочет перехватить Дарио Срну у «Барселоны»

Добавить комментарий

Войти с помощью: 