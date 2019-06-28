Даниэле Де Росси принял предложение «Фиорентины»

Бывший полузащитник «Ромы» Даниэле Де Росси может продолжить карьеру в «Фиорентине». Футболист, которому в июле исполнится 36 лет, принял предложение клуба из Флоренции.
Итальянец подпишет с «Фиорентиной» контракт сроком на один сезон.
Ранее сообщалось, что хавбек решил остаться в Италии, несмотря на интерес из МЛС и Аргентины.
По информации СМИ, в услугах игрока также заинтересован «Милан».
Де Росси выступа за «Рому» с 2002-го по 2019 год.
В прошлом сезоне он провел за римлян 23 матча, забил два гола и сделал одну результативную передачу.
В составе «Ромы» полузащитник дважды выиграл Кубок Италии и стал обладателем Суперкубка страны.
Де Росси – чемпиона мира 2006 года со сборной Италии.
Фото: Gllobal Look Press
Источник: Football Italia