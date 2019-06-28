Даниэле Де Росси принял предложение «Фиорентины»

Бывший полузащитник «Ромы» Даниэле Де Росси может продолжить карьеру в «Фиорентине». Футболист, которому в июле исполнится 36 лет, принял предложение клуба из Флоренции.

Итальянец подпишет с «Фиорентиной» контракт сроком на один сезон.

Ранее сообщалось, что хавбек решил остаться в Италии, несмотря на интерес из МЛС и Аргентины.

По информации СМИ, в услугах игрока также заинтересован «Милан».

Де Росси выступа за «Рому» с 2002-го по 2019 год.

В прошлом сезоне он провел за римлян 23 матча, забил два гола и сделал одну результативную передачу.

В составе «Ромы» полузащитник дважды выиграл Кубок Италии и стал обладателем Суперкубка страны.

Де Росси – чемпиона мира 2006 года со сборной Италии.

Фото: Gllobal Look Press

Источник: Football Italia