Даниэль Карвахаль вылечился от вирусной инфекции, влияющей на работу сердца

Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль вылечился от вирусной инфекции, влияющей на перикардит, Однако он остается под наблюдением врачей.

По данным источника, близкого к игроку, Карвахаль избавился от вируса. Лечение нестероидными противовоспалительными средствами и аспирином, которое он перенес, оказалось успешным. Однако пока врачи не готовы выписать игрока из больницы.

25-летний игрок сборной Испании заразился вирусом, который влияет на работу перикарда. Перикард – наружная соединительнотканная оболочка сердца. Она отгораживает сердце от других органов грудной клетки, способствует лучшему наполнению предсердий сердца кровью, не позволяет сердцу смещаться и перерастягиваться при выполнении физической нагрузки.

Ранее сообщалось, что игрок из-за проблем с сердцем пропустит минимум два месяца.

Фото: Global Look Press

Источник: As

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»