Даниэль Карвахаль вылечился от вирусной инфекции, влияющей на работу сердца

Автор: Владимир Шевелев 0

Даниэль Карвахаль

Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль вылечился от вирусной инфекции, влияющей на перикардит, Однако он остается под наблюдением врачей. 

По данным источника, близкого к игроку, Карвахаль избавился от вируса. Лечение нестероидными противовоспалительными средствами и аспирином, которое он перенес, оказалось успешным. Однако пока врачи не готовы выписать игрока из больницы.

25-летний игрок сборной Испании заразился вирусом, который влияет на работу перикарда. Перикард – наружная соединительнотканная оболочка сердца. Она отгораживает сердце от других органов грудной клетки, способствует лучшему наполнению предсердий сердца кровью, не позволяет сердцу смещаться и перерастягиваться при выполнении физической нагрузки.

Ранее сообщалось, что игрок из-за проблем с сердцем пропустит минимум два месяца.

Фото: Global Look Press
Источник: As

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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