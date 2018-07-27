Даниэль Карвахаль: «Рауль – лучший игрок в истории «Реала»

Защитник мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль сравнил Криштиану Роналду с Лионелем Месси. Игрок сборной Испании также назвал лучшего игрока «королевского» клуба за всю его историю.

«Думаю, Месси и Роналду сложно сравнивать. Хоть они оба играют в нападении и оба среди лучших футболистов в истории, они очень разные. Месси – игрок, который больше делает для футбола, игрок с лучшим видением поля, пасом, у него отличный дриблинг и он умело ищет свободные зоны.

Роналду же уничтожитель, футболист, который действует в штрафной, который делает все, чтобы забить гол. И это работает. Они очень разные.

Роналду кажется более импульсивным, действует интуитивно. Месси же выглядит спокойным парнем. Не то чтобы я его хорошо лично знал, так видится снаружи.

Лучший игрок в истории «Реала»? Рауль. Я ассоциирую себя с ним. Он командный игрок, футболист, который всего добился благодаря усердной работе. Про него нельзя сказать, что он самый быстрый, лучше всех играет головой или лучший в дриблинге.

Но он все делал правильно. Это подтверждают его голы, все, что он сделал для мадридистов и для меня в футболке «Реала», – заявил Карвахаль.

Фото: Global Look Press;

Источник: El Mundo Deportivo