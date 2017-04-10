Даниэль Карвахаль может перейти в «Баварию»

Защитник мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль может покинуть команду. В услугах футболиста заинтересован гранд немецкой Бундеслиги.
«Бавария» собирается приобрести 23-летнего Карвахаля текущим летом. Испанский клуб же не собирается расставаться со своим игроком меньше, чем за 30 миллионов евро. Причина возможной покупки Даниэля — замена защитнику мюнхенцев Рафинье.
В текущем сезоне игрок обороны сыграл за «Реал» в 35 матчах. В данных встречах он забил один гол.
Фото: Global Look Press
Источник: AS